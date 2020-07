Les migraines pourraient être provoquées par des aliments ou des médicaments riches en nitrates.

Certains aliments ou médicaments riches en nitrates pourraient provoquer des migraines, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale MSystems.

Attention donc aux charcuteries, aux viandes transformées, aux additifs alimentaires, aux légumes verts et à certains traitements utilisés contre les maladies cardiovasculaires.

Les nitrates sont des composés présents dans certains médicaments traitant des pathologies cardiaques. Ces traitements sont souvent assez mal supportés en raison des maux de tête qu'ils déclenchent (80%des patients affirment en souffrir, 10 % sont contraints de stopper leur traitement tellement ces douleurs deviennent insupportables). En conséquence, les chercheurs de la San Diego School of Medicine aux Etats-Unis ont voulu établir s'il existait un lien entre nitrates et migraines. Ils ont effectué des prélèvements buccaux chez des personnes migraineuses et chez d'autres non-migraineuses qui ont aussi rempli un carnet alimentaire et la fréquence de leurs maux de tête.

Les résultats de l'étude ont montré que les participants qui affichaient un taux élevé de bactéries réductrices du nitrate, du nitrite et de l'oxyde nitrique étaient plus sensibles aux migraines. « Cela pourrait s'expliquer par le fait que, lors d'une prise alimentaire ou médicamenteuse d'un élément riche en nitrates, ces bactéries présentes dans la bouche dégradent massivement le nitrate, déclenchant ainsi les crises migraineuses», explique le Dr Embriette Hyde, chercheuse et auteure de l'étude.

Les prochaines étapes de ces recherches consisteront à comprendre le processus exact d'opération de ces bactéries réductrices du nitrate, du nitrite et de l'oxyde nitrique dans l'apparition de crises de migraine.