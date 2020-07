Les clés de 400 logements de type location-vente du programme AADL-2, réalisés dans la commune de Teleghema (wilaya de Mila), ont été remises dimanche à leurs souscripteurs à l'occasion des festivités de la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.

Présidant au siège de la wilaya la cérémonie de remise des clés marquée également par la distinction de moudjahidine, le wali Abdelwahab Moulay a mis l'accent sur les efforts de l'Etat pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens par le lancement de plusieurs programmes de logements.

Le chef de l'exécutif local a relevé que des opérations de distribution de logements de diverses formules seront effectuées "dès la fin de l'épidémie du coronavirus''. Selon le directeur du projet AADL à Mila, Mourad Abdelaziz, 200 logements, de ce quota de 400 unités, dont le lancement avaient accusé un an de retard, sont de type F3, et les 200 restants des F4. Le programme AADL-2 de 2016 de Mila compte 2.800 unités, dont une partie a été distribuée, tandis que 1.600 unités, dont 1000 à Mila et 600 à Chelghoum Laïd, sont en cours de réalisat ion, a ajouté la même source. Le quota AADL 2018 comprend 2000 unités et celui de 2019 un total de 1.827 unités réparties sur plusieurs communes de la wilaya, dont les procédures d'élaboration des cahiers de charges sont ‘'en cours'', selon la même source.