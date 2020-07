La Direction du CHU "Dr. Benzerdjab" d’Oran a expliqué que la remise par erreur de la dépouille d’une personne décédée à une autre famille est due "à la pression et à la surcharge" que subissent ses services pour cause du Covid-19.

La dépouille d’une personne, originaire de la wilaya de Mascara, décédée du Covid-19, a été remise par erreur à la famille d’un autre patient décédé également du coronavirus, indique, dans un communiqué, la cellule de communication de l’hôpital, affirmant que " la cérémonie d’inhumation du corps a bien eu lieu".

L'erreur est survenue à "cause de la terrible pression que subit le CHUO qui enregistre des centaines de cas suspects de virus Corona affluant vers ses services" et de "la forte recrudescence des cas positifs et des décès que l’hôpital se charge d’inhumer selon un protocole bien défini de la tutelle", précise-t-on. "Accidentellement, une personne décédée du Coronavirus a été inhumée à la place d’une autre décédée également du même virus. Sachant que l'erreur est grande, nous réitérons nos excuses aux familles des défunts, tout en assurant notre compassion et sympathie", souligne la même source. Le chef de service d e Médecine légale a également présenté "ses excuses les plus sincères aux familles victimes de cette erreur commise dans son service", ajoute le communiqué. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre les enfants du défunt originaire de Mascara, relatant les faits, indiquant qu’une autre personne décédée (femme) leur a été remise à la place de la dépouille de leur défunt père.