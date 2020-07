Pas moins de 434 logements de différentes formules ont été distribués dimanche dans plusieurs régions de la wilaya de Bordj Bou Arreridj à l’occasion de la commémoration du 58ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.

Ce quota de logements qui a fait l’objet d’une cérémonie d'octroi des décisions d’attribution au siège de la wilaya, présidée par le wali Mohamed Benmalek, compte 100 logements publics locatifs (LPL) dans la commune de Ain Tesra, 134 logements promotionnels aidés (LPA) dans les communes de Bordj Bou Arreridj et El Anasser, en sus de 200 aides financières pour la construction rurale au profit des communes d’El Ksour, Ouled Sidi Brahim,

El M’hir et Hasnaoua. Le chef de l’exécutif local a également ajouté que les opérations de distribution se poursuivront et interviendront lors de prochaines fêtes nationales et religieuses et fait état de la distribution "bientôt" de 290 logements de type LPL, dont 250 à Medjana et 40 à Sidi Mebarek. Dans ce contexte, le même responsable a mis l’accent sur la levée de tous les obstacles liés aux projets de logements accusant du retard, à l’instar du projet de logements promotionnels aidés afin d’accélérer la cadence des travaux et les distribuer à leurs bénéficiaires dans "les plus brefs délais", cela en plus de la récupération plusieurs assiettes foncières relatives à des projets de logements AADL.

La wilaya de Bordj Bou Arreridj a bénéficié de plusieurs programmes de logements en cours de réalisation, comprenant un total de 10 260 logements de différentes formules, dont 1 493 logements locatifs publics, 2 220 logements promotionnels aidés, 2706 logements promotionnels libres et 1167 aides financières pour la construction rurale.