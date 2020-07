Lors de l’inauguration par le wali de la représentation de wilaya du FNPOS, au pôle urbain Hamla-3 dans la commune d’Oued Chaâba, dans le cadre des festivités de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, le directeur de wilaya de l’annexe locale du Fonds Faouzi Benaïcha, a indiqué que de ces aides 1.590 ont été accordées à des souscripteurs aux programmes de logement promotionnel aidé (LPA) et social participatif (LSP) et 2.750 aux bénéficiaires du programme de logement rural. Le montant total des aides s’est chiffré à 2,047 milliards DA, soit 1,362 milliard DA pour le programme de logement rural et le reste pour les programmes du promotionnel aidé et du social participatif, selon la même source. Selon la même source, 84 logements promotionnels aidés seront distribués "dans les prochains jours" à Barika après la distribution de 455 unités de même type à A in Touta, Fesdis, Ain Djasser, Merouana et Oued Chaaba. L'annexe de Batna du FNPOS couvre les wilayas de Batna, Biskra, Khenchela et Tébessa. Ses services ont lancé dernièrement les travaux de 40 logements à Tébessa et huit à Biskra, a indiqué le directeur de l’annexe.