Le Real Madrid, vainqueur dimanche en déplacement face à l'Athletic Bilbao (1-0), a creusé provisoirement l'écart en tête du championnat d'Espagne de football, à l'occasion de la 34e journée.

L'unique but de la partie a été inscrit par le capitaine Sergio Ramos sur penalty (73e), suite à une faute commise par Dani Garcia sur Marcelo en pleine surface de réparation.

L'arbitre a dû recourir à la VAR (assistance-vidéo à l'arbitrage) pour pouvoir siffler le penalty.

Il s'agit du dixième but depuis le début de la saison pour le défenseur central du Real et le 21e penalty réussi de suite.

A l'issue de cette victoire, le Real Madrid compte 7 points d'avance provisoirement sur son dauphin le FC Barcelone (70 pts), qui joue dimanche soir (21h00 algériennes) sur la pelouse de Villarreal.

Le dernier titre de champion pour le Real remonte à 2017, sous la conduite de l'actuel entraîneur français Zinédine Zidane.

Depuis, le Barça a remporté deux Liga de suite.

Depuis la reprise de la Liga, suspendue en mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19), les Madrilènes ont remporté les sept matc hs qu'ils ont joués, pendant que les Barcelonais enchaînaient les contre-performances, dont la dernière à domicile face à l'Atlético Madrid (2-2).