Le défenseur international algérien de l'OGC Nice Youcef Atal, éloigné des terrains depuis décembre dernier pour cause de blessure, a rejoué samedi soir lors du match amical disputé en déplacement face à l'Olympique Lyon (0-1), dans le cadre de la préparation en vue de la reprise du championnat de Ligue 1 française de football.

Atal faisait partie du Onze qui a disputé la première période, avant que l'entraîneur niçois Patrick Vieira ne décide d'incorporer une autre équipe en seconde période.

L'autre international algérien de Nice, le milieu de terrain Hicham Boudaoui, a également fait partie du Onze entrant.

Blessé au ménisque en décembre 2019 contre Metz en championnat, Atal avait repris l'entraînement collectif le 15 juin dernier, après une bonne période de rééducation.

Convoité durant cette intersaison, Atal ne devrait pas quitter la formation azuréenne cet été. Le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, avait indiqué qu'il allait conserver l'ancien joueur du Paradou AC. "On ne fera pas de grande lessive durant l'été. On souhaite conserver Youcef Atal et on va le conserver", a-t-il assuré.

Grâce à sa 5e place occupée avant la suspension définitive du championnat à cause du coronavirus, l'OGC Nice prendra part à la prochaine édition de l’Europa League, en compagnie de Lille et du Stade de Reims.