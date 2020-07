Trois joueurs ayant porté ou portent toujours les couleurs du MC Oran réclament des arriérés de salaires estimés à près de 35 millions de dinars, compliquant davantage les affaires de la direction actuelle de ce club de Ligue 1 de football, a-t-on appris dimanche d’un de ses responsables.

Les éléments concernés sont respectivement Chouiter, Litim et l’ex-joueur Boudoumi. Chouiter vient d’avoir gain de cause auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNLR) et attend de percevoir 5,4 millions DA.

Le gardien Litim réclame, pour sa part, 14 millions DA représentant les salaires de sept mois impayés, alors que l’ex-joueur du club, Boudoumi, le MCO lui doit 13 millions DA, relatifs aux salaires non perçus durant la période 2016-2018, a indiqué à l’APS le directeur sportif, Bellelou Baroudi. La direction des "Hamraoua", qui se plaint à chaque fois du fait qu’elle n’ait pas obtenu les documents ayant trait aux différentes situations financières des saisons précédentes au moment de sa prise de fonction, a réglé, depuis le début de cet exercice, plusieurs affaires du même genre. La d ernière en date est celle de l’ex-entraîneur des "Rouge et Blanc", Jean-Michel Cavalli, à qui le club devait près de 7 millions DA, a rappelé le même responsable. Ces nouvelles affaires interviennent à un moment crucial que traverse le MCO, censé déposer le dossier d’usage pour obtenir la licence professionnelle auprès de la Direction de contrôle de gestion et des finances avant le 15 juillet. Une démarche nécessitant une restructuration de la Société sportive par actions (SSPA) du club, or les interminables conflits entre ses membres ont causé, entre autres, la vacance du poste de président du conseil d’administration depuis juin 2019. Face aux nombreuses divergences des actionnaires, les autorités de la wilaya ont dû intervenir, sur demande du directeur général du MCO, Si Tahar Cherif El Ouezzani. Plusieurs réunions sont tenues depuis quelques jours au siège de la wilaya, au cours desquelles les responsables locaux "sont en train de sensibiliser les actionnaires quant à la nécessité d’organiser une assemblée générale dans les meilleurs délais pour remettre de l’ordre dans la maison", a-t-on informé de même source.