La Chine a mis en garde lundi ses ressortissants contre des "incidents violents" au Canada et appelé "à la prudence" dans un contexte de vives tensions entre les deux pays, rapportent des médias.

Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées depuis l'arrestation fin 2018 à Vancouver d'une haute dirigeante du géant chinois des télécoms Huawei, suivie de l'arrestation en Chine de deux ressortissants canadiens.

"Récemment, le Canada a connu de fréquents incidents violents impliquant les forces de l'ordre, qui ont donné lieu à un certain nombre de manifestations", a indiqué dans un bref communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

"Les citoyens chinois doivent être très attentifs à leur sécurité" et "faire preuve de prudence", a-t-il écrit. Le communiqué ne précise pas quels sont ces "incidents violents". Lundi déjà, la Chine a adressé une mise en garde au Canada contre une nouvelle dégradation des relations bilatérales, après les sanctions annoncées par Ottawa à la suite de la nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong.

Le Canada avait annoncé vendredi suspendre son traité d 'extradition avec l'ex-colonie britannique ainsi que ses exportations de matériel militaire "sensible".

Plusieurs pays ont appelé la Chine à "revenir" sur sa loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, qui fait craindre à l'opposition démocrate locale un "recul des libertés" en vigueur dans la Région administrative spéciale revenue à la Chine en 1997.