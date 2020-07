Une manifestation a éclaté lundi dans la province de Hassaké, dans le nord-est de la Syrie pour réclamer le départ des troupes américaines du pays, a rapporté l'agence de presse syrienne Sana.

Brandissant des drapeaux syriens et des affiches du président syrien Bachar al-Assad, les manifestants ont exigé le retrait des forces américaines de Syrie, selon Sana. Les manifestants tenaient également des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "les Américains volent notre pétrole" et "l'Amérique fait mourir la Syrie". L'agence Sana a indiqué que plusieurs manifestations anti-américaines avaient eu lieu dans la province de Hassaké ces derniers jours. Les Etats-Unis ont des bases dans la province de Hassaké et dans d'autres zones contrôlées par les "Forces démocratiques syriennes (FDS, à majorité kurde), y compris des gisements de pétrole situés dans cette partie du pays.