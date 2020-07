L'Iran ne ménagera aucun effort pour soutenir la cause palestinienne, a déclaré lundi le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, cité par l'agence de presse IRNA.

"La résistance palestinienne a réussi à contrecarrer les complots américains et israéliens", a écrit M. Khamenei en réponse à une lettre d'Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas. "Ils ont décidé de poursuivre leurs objectifs expansionnistes par la pression économique et le siège sur la bande de Ghaza", a dit M. Khamenei, ajoutant qu'ils avaient également eu recours à "l'astuce de la négociation et du plan de paix" entre Israéliens et Palestiniens.

Cependant, "la résistance et le peuple de Palestine ne céderont pas à leurs menaces et à leur extorsion..., et ils (les Palestiniens) marcheront sur le chemin de l'honneur et de la fierté", a noté le guide suprême iranien dans sa lettre.

Pour sa part, le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, avait réitéré le soutien de son pays à la cause palestinienne lors d'une conversation téléphonique avec M. Haniyeh jeudi.