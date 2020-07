Lors d'un entretien téléphonique dimanche soir avec le président palestinien Mahmoud Abbas, la chanceilère a réitéré la position de l'Allemagne "en faveur de la paix sur la base d'une solution à deux Etats et du respect du droit international dans le conflit entre Palestiniens et Israéliens", soulignant l'importance de "la présence des deux parties à la table des négociations pour parvenir à la paix dans la région et son impact significatif sur la stabilité internationale".

A cette occasion, Mahmoud Abbas a félicité la chancelière de l’accession de son pays à la présidence de l'Union européenne et au Conseil de sécurité, espérant que cela "contribuerait à la stabilité et au soutien du droit international et de la légitimité internationale".

M. Abbas a informé Mme Merkel des derniers développements politiques, en particulier concernant les plans d'annexion israéliens de territoires palestiniens, rejetés en bloc par les Palestiniens et par l'ensemble de la communauté internationale. M. Abbas a affirmé que "l'Etat de Palestine était prêt à entamer des négociations sur la base de la légitimité internationale et sous les auspices du Quartet international et a apprécié la position de l'Allemagne en faveur du droit international et des résolutions sur la légitimité internationale, en particulier en ce qui concerne l'annexion de territoires occupés par la force".