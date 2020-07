L'écrivain algérien Youcef Baaloudj a décroché récemment au Qatar la première place au concours du conte pour enfants sur la biographie du Prophète (QSSSL) grâce à son œuvre intitulé "mon idole n'est pas un super héro".

Commentant le choix de ce thème, l'écrivain récemment lauréat du bouclier d'argent du prix "Kounbor pour la littérature d'enfance" en Irak, a indiqué que "dans un monde dominé par les personnages fictifs, il était préférable d'influencer les enfants avec une biographie bien connue d'une personnalité réelle".

Concernant son expérience dans le domaine de l'écriture, l'écrivain Youcef Baaloudj a soutenu :" je ne cesse de répéter que chaque expérience dans ce domaine a ses propres difficultés et complexités.

L'écriture pour enfant n'est pas chose aisée".

L'écrivain algérien a été honoré, dimanche, par l'ambassadeur d'Algérie au Qatar, Mustapha Boutoura lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la célébration de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, et ce en reconnaissance à ses capacités en littérature.

Ce sacre est un apport important à cet écrivain "créatif" qui a remporté plusieurs prix, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, dans les domaines de la littérature d'enfance, du roman et du théâtre, a soutenu l'ambassadeur dans son message de félicitation.

Pour rappel, l'écrivain Youcef Baaloudj a remporté plusieurs prix dans le domaine de la littérature d'enfance, notamment en Algérie, en Irak, aux Emirats arabes unis, au Qatar et en Palestine.