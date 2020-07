Cette convention signée lors d'une cérémonie, en présence du chef de l’exécutif local, Ali Bouzidi, inscrite dans le cadre des festivités marquant le 58e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse vise à préserver et valoriser la mémoire nationale et inculquer les valeurs du 1er novembre 1954 à la génération montante, a relevé le directeur des moudjahidine et des ayants droit, Said Chrikhi. De son côté, le directeur de la jeunesse et des sports, Larbi Touahria a indiqué à l’APS, qu’aux termes de cette convention, le musée régional du Moudjahid ouvrira ses portes à tous les adhérents des établissements de jeunes de la wilaya de Khenchela en plus de l’organisation de conférences historiques au profit de ces établissements, animées par des spécialistes en la matière. Cette convention d’une durée de 5 ans prévoit également l’organisation pour les affiliés au secteur de la Jeunesse et des sports de visites guidées dans 359 sites historiques parmi lesquels des centres de torture de l’époque coloniale, des centres de détention, des centres hospitaliers, des centres de communication et des prisons datant de la période coloniale auxquels ajoutent 300 lieux de batailles, 145 monuments commémoratifs et 23 cimetières des martyrs. Les deux parties devront également échanger des ouvrages et des travaux de recherches ayant trait à l’histoire de la Guerre de libération notamment celle dans la région de Khenchela mais aussi travailler conjointement à appliquer et organiser les manifestations de jeunes programmées à l’occasion des fêtes nationales. Il est à noter qu’en marge de la signature cette convention, les autorités de la wilaya de Khenchela ont honoré la moudjahida et amie de la révolution algérienne, la franco-italienne, Vasslo Eglantine Rinette dite Fatiha en plus de la moudjahida et fille de chahid Zerfa Ghenimi, le moudjahid Belkacem Beza et 5 fils de chouhada.