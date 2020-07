Deux avions sont entrés en collision au-dessus du lac Coeur d'Alene et y ont sombré dimanche dans l'Etat américain de l'Idaho (nord-ouest), faisant craindre huit morts, ont rapporté lundi des médias.

La collision a eu lieu vers 14H20 heure locale (21H20 GMT), indique un communiqué de presse publié par le bureau du shérif du comté de Kootenai.

Selon les autorités locales, deux corps ont été repêchés tandis que six autres personnes toujours portées disparues, dont des enfants, seraient probablement mortes.

Les rapports préliminaires font état de huit passagers et membres d'équipage à bord des deux appareils, mais cette information est encore en cours de vérification.

A ce stade, les autorités ne s'attendent pas à trouver de survivants, précise le communiqué.

Le bureau du shérif a annoncé que les deux avions ont été localisés par sonar à une profondeur de 38,7 mètres sous l'eau.