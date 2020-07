Pas moins de huit personnes ont été tuées et 11 autres blessées, dans un incendie qui a ravagé, dimanche, une usine de produits chimiques dans la ville indienne de Ghaziabad (nord), ont annoncé des responsables locaux.

L'incident s’est produit suite à l’explosion de substances chimiques dans l’usine spécialisée dans la fabrication de bougies et de produits inflammables utilisés dans les célébrations des fêtes et des anniversaires, selon les autorités locales. "Nous avons constaté une violation flagrante des mesures de sécurité d’autant plus que l’usine était illégale et ne dispose d'aucune autorisation de travail", a indiqué à la presse le chef de police du district de Modnagar, Kalanidhi Naithani.

Selon des villageois, l’usine fonctionnait illégalement et emploie une trentaine de femmes et même des mineures.

Les autorités locales ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de l’incident.