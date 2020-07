Des cas de Covid-19 ont été signalés chez des visons dans 20 élevages aux Pays-Bas depuis le début de l'épidémie, conduisant à l'abattage de dizaines de milliers de ces petits mammifères, a déclaré lundi le ministère de l'Agriculture.

Les autorités néerlandaises ont démarré les abattages début juin après que les premières contaminations eurent été constatées, afin d'éviter qu'ils ne deviennent des foyers de contamination.

"Au total, des contaminations ont été constatées dans 20 élevages de visons aux Pays-Bas", tous situé au sud du pays, a déclaré dans un communiqué le ministère de l'Agriculture.

La totalité des mammifères ont été abattus dans 18 de ces fermes.

L'abattage des visons des deux derniers élevages suivra lundi, a ajouté le ministère, précisant que la dernière ferme où le virus a été officiellement détecté comptait 12.000 mères. Les autorités ont établi en mai que deux employés d'élevages avaient "très probablement" contracté le Covid-19 via des visons. Ces deux cas sont susceptibles d'avoir été les "premiers cas connus de tra nsmission" du nouveau coronavirus de l'animal à l'homme, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le gouvernement a par la suite interdit le transport de ces animaux et rendu le dépistage au Covid-19 obligatoire dans tous les élevages de visons des Pays-Bas, où ils sont élevés pour leur fourrure. En 2016, la plus haute instance judiciaire du pays a ordonné la fermeture des élevages de visons d'ici 2024.