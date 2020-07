Plusieurs régions chinoises ont élevé dimanche leur niveau de réponse aux inondations, alors que de fortes pluies continuent de tomber et que les niveaux d'eau dans les rivières et les lacs locaux ne cessent d'augmenter.

Dimanche, le service météorologique de la province de l'Anhui a relevé sa réponse d'urgence pour le contrôle des inondations du niveau III au niveau II. Selon le service, il est très probable que des crues soudaines fassent des ravages dans les villes de la province, telles que Huangshan, Chizhou, Tongling et Anqing. Il a également exhorté les autorités de ces villes à diffuser rapidement des alertes et à évacuer les résidents à l'avance, afin qu'ils ne soient pas touchés par les inondations soudaines. Dans la province centrale du Hubei, les autorités provinciales de contrôle des inondations ont relevé dimanche la réponse aux inondations du niveau IV au niveau III.

Le Hubei a été frappé par six séries de fortes pluies depuis le 8 juin, début de la saison des pluies. Les précipitations moyennes dans toute la province atteignent 387,3 mm.

Les niveaux d'eau dans plusieurs stations hydrologiques le long du fleuve Yangtsé sont au-dessus ou proches des niveaux d'alerte. En plus, le niveau d'eau de l'un des cinq plus grands lacs du Hubei a dépassé la cote d'alerte. Dimanche également, les autorités du Hunan, province voisine du Hubei, ont relevé la réponse aux inondations du niveau IV au niveau III. Les digues dans la région du lac Dongting, longues de 858 km, sont confrontées à des niveaux d'eau au-dessus du seuil d'alerte, alors que ceux-ci continuent de monter.

De dimanche midi à lundi midi, les parties ouest et sud du lac Dongting devraient connaître des eaux de crues de 0,3 à 1,3 mètre au-dessus des niveaux d'alerte.