L’Association "Meeting of Algeria's Youth" a organisé, dimanche à Alger, une caravane de solidarité, à l’occasion du 58e double anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, durant laquelle 500 tenues de protection ont été distribuées au profit des staffs médicaux et paramédicaux mobilisés pour lutter contre la covid-19, a-t-on constaté.

Dans une déclaration à l’APS, en marge de l’opération de solidarité, lancée au niveau de l’hôpital Bachir Mentouri de Kouba, le président de l’association, Abdelmalek Benlaouar a précisé que cette initiative s’inscrivait dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la covid-19, et visait la distribution de quelque 500 tenues de protection au profit des personnels soignants exerçant dans les établissements de santé sur Alger.

Cette caravane dont le coup d'envoi a été donné à l'Hopital de Kouba, transitera par les établissements hospitaliers de Mustapha Pacha, Nefissa Hamoud (ex Parnet) et Issaad Hassani à Béni Messous, a-t-il expliqué.

Coïncidant avec le 58e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, cette initiative se veu t un gage de reconnaissance aux sacrifices et efforts des staffs médicaux et paramédicaux, a souligné M. Benlaouar.

Et d'ajouter: "nous avons souhaité, à travers ce geste, réitérer notre soutien à l’armée blanche qui est en première ligne en vue de lutter, avec dévouement et détermination, contre le nouveau coronavirus".

La tenue de cette campagne de solidarité aujourd’hui reflète, selon le même responsable, l’attachement de la nouvelle génération à perpétuer le Message des chouhada, qui plus est, très consciente de ses responsabilités et son rôle dans la société notamment en cette crise sanitaire exceptionnelle, rappelant par la même la position des associations de la société civile aux côtés des équipes médicales et paramédicales ainsi que l’ensemble des acteurs dans la riposte à la Covid-19.

L’association "Meeting of Algeria’s Youth", qui est une organisation nationale juvénile, agréée depuis février 2020, a marqué sa présence depuis le début de la propagation de la pandémie, en distribuant quelque 5.000 tenues médicales de protection, 100.000 bavettes et plus de 30.000 colis alimentaires au profit des catégories sociales vulnérables, dans le cadre de la campagne de solidarité, en coordination avec le reste des composantes de la société algérienne, en vue de limiter les impacts économiques i nduits par la propagation de la Covid-19, souligne le même responsable.

Dans une déclaration à l'APS, la sous-directrice des services de santé à l’EPH de Kouba, Dr Benali Nouria, a salué cette initiative de solidarité qui se veut "un soutien et un encouragement à même de stimuler les travailleurs du secteur de la santé, à poursuivre la lutte contre l’épidémie".

"Cette initiative consacre les valeurs de solidarité et l’esprit d’entraide entre les Algériens, de même qu’elle rend hommage aux efforts des staffs médicaux et paramédicaux, du personnel administratif, des agents d’hygiène et de sécurité dans l’endiguement de l’épidémie", a-t-elle soutenu, avant de souligner que "cette initiative renforce davantage notre détermination".

Cette initiative a été bien accueillie et saluée par les personnels médical et paramédical des hôpitaux de la capitale, qui veillent à prodiguer les soins nécessaires aux cas confirmés ou suspects de la Covid-19.

Par ailleurs, cette opération a été marquée par l’organisation d’une campagne de sensibilisation au niveau du marché de Kouba et 'autres espaces publics, où 2.000 bavettes avaient été distribuées au profit des commerçants et citoyens qui ont été également sensibilisés à la nécessité de respecter les mesures barrières et dispositifs de prévention, dont le port obligatoire de la bavette, l‘utilisation fréquente du gel hydro-alcoolique pour les mains, ainsi que le respect de la distanciation physique pour faire face à la propagation du nouveau Coronavirus.