Une cérémonie de remise de clés à 2043 bénéficiaires de logements, a été organisée dimanche au siège de la wilaya de Tizi-Ouzou à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.

Sur ces 2043 familles, 1140 ont bénéficié de logements publics locatifs (logements sociaux) et 903 de logements réalisés dans le cadre du programme de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL).

A cela s'ajoute la remise de 311 décisions d'aide à l'habitat rural, attribuées lors de cette même cérémonie.

Cette célébration a été aussi l'occasion pour la remise de 10 machines à coudre à des femmes rurales, de deux chèques au profit de bénéficiaires du dispositif de l'Agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM) ainsi que la distribution de 25 bus au profit des communes afin d'améliorer le transport scolaire.

En outre, la flotte de l'entreprise publique de transport urbain et suburbain de Tizi-Ouzou (ETUSTO), a été renforcée par la mise en circulation de 5 nouveaux bus pour répondre à la demande en matière de transport urbain n otamment vers le nouveau pôle de Oued Fali, a indiqué le wali Mahmoud Djamaa .

La célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse a été aussi marquée par la pose par le wali, de la première pierre du projet d'aménagement de la forêt de Harouza, à Redjaouna qui surplombe la ville de Tizi-Ouzou.

Des équipements en structure légère et démontables seront implantés au niveau de l'espace réservé à ce projet, afin d'y créer un site de détente pour les familles, selon la présentation faites sur place.

Un terrain de proximité a été par ailleurs, inauguré au niveau de cette même localités Redjaouna par M. Djamaa qui aussi visité une visserie (unité de fabrication de vis et boulons) créée à Freha par un jeune promoteur qui a bénéficié du dispositif de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ).

L'un des moments marquants de ces festivités est l'exposition pour la première fois au public de la tenue du colonel de la Wilaya III historique Amirouche Ait Hamouda, qui a été remise au musée régional du Moudjahid par le secrétaire particulière du Colonel Amirouche, feu Rachid Adjaoud, décédé en 2016.

Le wali a indiqué, à ce propos, qu'il s'agit d'un patrimoine commun qu'il faudra préserver et montrer.

L'exposition de cette tenue a été une occasion pour rappeler, notamment aux jeu nes, les grands sacrifices des Algériens pour le recouvrement de la souveraineté nationale.

Aujourd'hui, le peuple est entrain de cimenter son union et de bâtir son destin'', a-t-il dit.