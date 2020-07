Vingt groupes relevant de la mouhafadha d’Alger des anciens Scouts musulmans algériens (SMA) ont participé à l’organisation d’une campagne de don de sang à la Place des Martyrs (Alger) sous le slogan "Notre sang dans leurs veines" à l’occasion de la célébration du 58ème anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Cette campagne bénévole a été organisée samedi en coordination avec le Centre de transfusion sanguine (CTS) du CHU Mustapha Pacha, dans le but de motiver les jeunes scouts à faire don de leur sang et à contribuer au renforcement de la banque de sang dans les hôpitaux, a déclaré Kamel Kobbi, mouhafedh de wilaya chargé du service et du développement de la société à l’association des anciens SMA.

Le choix porté sur la Place des Martyrs pour organiser cette campagne à l’occasion de la célébration la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse vise à permettre aux éléments scouts de communiquer avec le plus grand nombre de citoyens affluant sur la Casbah, a-t-il expliqué. C'est la troisième fois consécutive qu'une campagne de don de sang est organisée, après celles organisées à la salle H archa Hassan dans la commune de Sidi M'hamed et à Baraki (sud d’Alger), a ajouté M. Koubbi précisant que ces campagnes de don de sang "s’inscrivent dans le cadre de la convention conclue avec le Centre de transfusion sanguine (CTS) du CHU Mustapha Pacha dans le but d’assurer la disponibilité du sang pour les patients hospitalisés". Il a rappelé qu'au cours des deux campagnes précédentes, les organisateurs ont réussi à collecter plus de 80 poches de sang au niveau de Baraki et plus de 90 autres poches à Sidi M’hamed, et ce grâce au grand nombre de bénévoles des scouts et des citoyen ayant participé à ces opérations.

Pour sa part, Dr Kehli Kamal, coordinateur des activités médicales et paramédicales au Centre de transfusion sanguine (CTS) au CHU Mustapha Pacha, a souligné que vu le "manque de donneurs ces derniers temps, il nous incombait d’organiser des campagnes sur le terrain pour exhorter les citoyens à donner un peu de leur sang pour les patients".

Le Centre de transfusion sanguine du CHU "poursuit ses actions de coordination avec les associations afin d'atteindre le plus grand nombre de donneurs", a-t-il fait savoir assurant que le Centre "garantit tous les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la sécurité des donneurs (médecins et personnel paramédical).

Signée en juille t, entre l’association des anciens SMA et le Centre de transfusion sanguine (CTS) du CHU Mustapha Pacha, cette convention de partenariat a pour but d'organiser des opérations de don tout au long de l'année et vise à collecter plus de 1200 poches en 2020 et 5.000 à l'horizon 2023 , avait déclaré Tarek Abbed, Mouhafidh de la wilaya d'Alger de l'association des anciens SMA.