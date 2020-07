Le gouverneur de l'Etat américain du New Jersey Phil Murphy a appelé dimanche à l'imposition du port obligatoire du masque à l'échelle fédérale, arguant que cela devrait être au cœur d'une stratégie nationale pour combattre la résurgence des cas de COVID-19.

S'exprimant sur la chaîne de télévision américaine NBC, M. Murphy a déclaré : "Nous ne pouvons pas nous permettre de revivre cet enfer".

Il a indiqué que les cas dans le New Jersey étaient à nouveau en train d'augmenter, car ses habitants reviennent de vacances à Myrtle Beach en Caroline du Sud et de certains endroits de Floride. Le New Jersey a beaucoup souffert au début de la pandémie, puis a constaté une nette amélioration au cours des dernières semaines, mais les chiffres augmentent à nouveau, selon M. Murphy, "Si vous quittez votre domicile, portez un masque", a-t-il recommandé.

"Nous avons vécu l'enfer, nous ne pouvons pas nous permettre de le revivre."