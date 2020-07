A l’heure actuelle, toutes les solutions qui existent dans le domaine de la calvitie visent à retarder l’échéance mais ne peuvent provoquer la repousse des cheveux. Seule solution lorsqu’on ne supporte plus d’être un « crâne d’œuf » : se faire poser des implants capillaires par micro-greffes. Un procédé long et surtout très onéreux. Mais voilà que la société Follica, qui est attachée à la faculté de médecine de Pennsylvanie, pourrait redonner le sourire aux hommes qui souffrent de calvitie ! Les chercheurs de Follica viennent de publier une étude dans laquelle elle annonce l’identification d’une molécule-clé pour la repousse des cheveux. « Nos recherches nous ont permis de découvrir le mécanisme moléculaire qui permet à la protéine Fgf9 de régénérer les follicules après une cicatrisation par exemple. La compréhension de ce mécanisme ouvre la voie à des recherches sur un nouveau type de traitement contre la chute de cheveux » explique le Dr. William Ju, qui a dirigé cette étude. Ce traitement consisterait à supprimer des couches de cellules sur le crâne afin de déclencher le travail de régénération de l’épiderme. La protéine Fgf9 serait alors sollicitée pour générer des follicules pileux. Un homme sur trois à 30 ans et un homme sur deux à 50 ans connaissent des problèmes de chute de cheveux. Dans 90% des cas cette « alopécie androgénétique masculine » est liée à des facteurs génétiques ou hormonaux. Les cheveux qui tombent, sont remplacés par d’autres de plus en plus courts et de plus en plus fins. Au fil des années, la masse capillaire s’amenuise jusqu’à épuisement prématuré du follicule pileux. Lorsque ce dernier est épuisé, plus aucun cheveu ne repousse. Un médicament, le finastéride, délivré sur ordonnance, permet aujourd’hui de ralentir cette chute de cheveux. Mais son efficacité dépend beaucoup du stade de l’alopécie et seul un traitement en continu permet de continuer à ralentir la chute de cheveux.