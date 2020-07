Le défenseur international algérien de Naples (Serie A italienne de football) Faouzi Ghoulam a indiqué qu'il ne se souciait pas trop de son avenir, préférant plutôt savourer son retour à la compétition après plusieurs mois d'arrêt en raison d'une blessure. "Maintenant que j'ai retrouvé ces sensations, je sais que j'ai la confiance de l'entraîneur et je ne me soucie de rien d'autre.

Tous les pourparlers sont reportés jusqu'à la fin de saison.

Le but est maintenant de maintenir la forme après avoir été absent pendant si longtemps.

J'ai toujours un contrat de deux ans avec Naples.

Le plus important pour le moment est de retrouver la condition physique, même au-delà du football", a indiqué Ghoulam à la chaîne Sky Sports.

Ayant été en délicatesse avec son genou, Ghoulam, dont la dernière apparition en championnat remontait au 6 octobre 2019 en déplacement face au Torino (0-0), a rejoué le 23 juin, lors de la victoire décrochée sur la pelouse du Hellas Vérone (2-0) pour le compte de la 27e journée.

Il a fait son apparition en cours de jeu (67e) en remplacement d’Elseid Hysaj. Le joueur al gérien a célébré son come-back par une passe décisive, sur un corner, à son coéquipier Hirving Lozario qui a scellé la victoire des Napolitains.

Le latéral gauche algérien, formé à l'AS Saint-Etienne (France), n'a pas tari d'éloges sur son entraîneur Gennaro Gattuso, qu'il considère proche de ses joueurs.

"La proximité de Gattuso avec les joueurs et le fait qu'il ait arrêté de jouer au football récemment nous aident aussi beaucoup dans les vestiaires et puis c'est un grand entraîneur qui prépare bien les matchs, nous étions tous heureux".

Enfin, Ghoulam s'est réjoui du retour en force du Napoli, fraîchement auréolé de la Coupe d'Italie aux dépens de la Juventus de Turin (0-0, aux t.a.b : 4-2). "Ce fut une année difficile au début mais nous nous sommes progressivement remis et nous nous en sortons bien.

Comme il l'a dit, le moment est venu de donner à l'équipe une mentalité de gagneur.

Nous avons vu ces dernières années que vous ne pouvez même pas rater un match". Ghoulam (29 ans) avait rejoint Naples en janvier 2014 en provenance de l'AS Saint-Etienne pour un contrat de quatre ans et demi qu’il avait prolongé en décembre 2017 jusqu'en 2022.