Il s'agit des académies de la FAF, à Khemis Miliana et Sidi Bel-Abbès, ainsi que des écoles ou centres de formation des clubs CR Belouizdad, USM Alger, MC Alger, JS Kabylie, ES Sétif, CS Constantine, ASM Oran, MC Oran, JS Saoura, ASO Chlef et Paradou AC.

La Fifa avait sollicité la FAF pour lui transmettre les dossiers des académies susceptibles d'intégrer ce projet, et c'est ainsi que la Direction technique nationale (DTN) a pris attache avec les clubs des Ligues 1 et 2 qui, pour la plupart, ont favorablement répondu à cette doléance.

"Après quoi, la DTN a transmis les dossiers à la Fifa, qui après examen a retenu les académies suscitées, qui cependant devront subir une enquête par double?pass", selon la même source.

L'analyse en ligne de ces académies inclut une étude quantitative du profil de l'a cadémie, réalisée à partir de la carte d'identité en ligne et de sondages en ligne, portant sur le niveau de qualité et de satisfaction recueillis au sujet des dirigeants et entraîneurs.

"Elle sera suivie par une analyse approfondie de trois académies considérées comme les pourvoyeuses de talents pour les sélections nationales, qui associe un sondage en ligne soumis aux principaux interlocuteurs, une analyse des documents essentiels de l'entité, une série d'entretiens avec le personnel clé de l'académie, une présentation des installations (approche interactive en ligne) et un examen structuré d'une séance d'entraînement de référence à l'aide d'outils vidéo", explique-t-on de même source.

Affichant vingt années d'expérience dans l'analyse et l'optimisation des systèmes de développement des talents, la société belge Double Pass a déjà effectué plus de 2.300?analyses dans 18?pays de cinq continents. Double Pass va désormais se mettre en relation avec les académies retenues et informera la DTN/FAF en temps utile sur l'état d'avancement de ce projet à travers un compte-rendu de son travail.