Le président de la fédération algérienne de basket-ball (FABB) Rabah Bouarifi, a annoncé vendredi la décision de son instance de décréter une saison blanche, "sans titre, accession, ni relégation", trois mois et demi après la suspension des compétitions, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19).

"Après avoir consulté les différentes parties, dont les clubs et les médecins fédéraux, nous avons pris la décision de décréter une saison blanche, sans désigner de champion.

Il n'y aura ni promus, ni relégués. J'estime que nous avons agi avec sagesse au vu de la situation sanitaire au pays.

Il a été impossible de poursuivre le championnat, d'autant qu'il fallait bien privilégier la santé publique", a affirmé à l'APS le premier responsable de la FABB.

Les championnats d'Algérie de basket-ball sont interrompus depuis le 13 mars dernier après la décision des pouvoirs publics de l'arrêt de toutes les activités sportives et la fermeture des infrastructures sportives.

La FABB a sollicité l'avis des clubs et des ligues sur la suite à réserver aux différentes compétitions nationales.

Selon Bouarifi, la "les clu bs étaient unanimes à suspendre définitivement la compétition, ils craignaient pour leurs joueurs.".

"Notre objectif était dans un premier temps de relancer le championnat, mais c'est devenu impossible à réaliser après la récente décision des pouvoirs publics de prolonger le confinement jusqu'au 13 juillet.

En plus, le calendrier restant ne permettait pas de rejouer, avec notamment 15 matchs en championnat et trois tours de Coupe d'Algérie.

Désormais, les clubs auront tout le temps pour préparer la prochaine saison qui devrait débuter en septembre prochain", a-t-il souligné.

S'agissant des représentants algériens dans les différentes compétitions internationales (africaines et arabes), le président de la FABB a indiqué que "le critère de préparation et les moyens de chaque club, seront prises en considération dans le choix qui sera pris au moment voulu", a-t-il conclu.