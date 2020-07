Les Algériennes Hind Bensalah et Asma Bouchoucha ont été "admises avec mention très bien" comme Commissaires de courses sur piste, à l'issue d'un stage de formation en ligne, organisé du 19 au 22 juin par l'Union Arabe Cycliste (UAC) et dont les résultats ont été rendus publiques vendredi.

Bensalah a récolté un total de 86 points et Bouchoucha 88, ce qui leur a permis d'obtenir cette mention "très bien", ayant suscité de vives encouragements de la part des hauts responsables de l'UAC, dont le siège social se trouve à Sharjah, aux Emirats Arabes Unis.

Le stage ayant conduit à cette graduation s'était déroulé en mode visioconférence, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.