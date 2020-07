Une décision qui intervient près de quatre mois après une suspension complète des compétitions en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) et dont le principal objectif est "la préservation de la santé publique".

"Au vu de la situation sanitaire actuelle, la saison 2019/2020 est décrétée comme une année à blanc.

Il n'y aura ni champion, ni promu, ni relégué", a indiqué la FAA dans un communiqué.

Selon la même source, cette décision a été prise par les membres du bureau exécutif de l'instance, en concertation avec la commission médicale.

"Elle est dictée par d'autres facteurs, d'ordre sportif, comme le nombre important de compétitions (80%) non réalisées, l'impossibilité pour les athlètes de reprendre la compétition sans une préparation adéquate et le souci d'équité sportive entre les athlètes et les clubs en compétition".

La Fédération estime avoir pris "une sage décisio n" en décrétant une saison à blanc, car cela permettrait aux clubs et aux athlètes d'avoir toute la latitude de bien préparer la prochaine saison.

L'athlétisme algérien emboîte ainsi le pas au basket-ball, au taekwondo, au rugby et à la natation, qui étaient les premières disciplines sportives à décréter une saison à blanc.