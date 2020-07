La Corée du Nord ne juge pas "nécessaire" un nouveau sommet Corée du Nord/ Etats-Unis, a rapporté samedi l'agence de presse KCNA.

Choe Son Hui, première vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréen, a indiqué qu'une proposition de sommet Corée du Nord/Etats-Unis "était devenue un sujet de conversation depuis quelques jours, attirant l'attention de la communauté internationale", indique un communiqué cité par la KCNA. "Nous ne pouvons qu'être choqués quant à la nouvelle autour d'un prétendu sommet en dépit de la situation actuelle des relations Corée du Nord/Etats-Unis", a déclaré Mme Choe.

"Est-il possible de dialoguer ou de traiter avec les Etats-Unis qui poursuivent une politique hostile envers la Corée du Nord au mépris des accords déjà conclus lors du dernier sommet ?", s'est-elle interrogée.

Mme Choe s'est exprimée en faisant référence à une suggestion faite par le président sud-coréen Moon Jae-in il y a trois jours. Un responsable de Séoul a déclaré mercredi que M. Moon avait appelé le président américain Donald Trump et le dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong Un à "se rencontrer à nouveau avant l'élection présidentielle américaine de novembre".

Les deux dirigeants se sont rencontrés à trois reprises en 2018 et 2019, mais n'ont pas réussi à obtenir de résultat tangible en matière de dénucléarisation de la péninsule coréenne.

"Nous sommes à un moment très sensible où la moindre erreur de jugement et le moindre faux pas pourraient entraîner des conséquences fatales et irrévocables", a déclaré la vice-ministre.