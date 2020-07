Environ 150 personnes sont descendues samedi dans les rues de Sao Paulo pour dénoncer le racisme et les violences policières au Brésil, un pays où plus de la moitié de la population est noire.

"Arrêtez de tuer nos enfants", pouvait-on lire sur une banderole avec des photos en noir et blanc de jeunes tués par la police, sur une place de Cidade Tiradentes, quartier de l'Est de la mégalopole marqué par la violence.

"Toutes les 23 minutes, un jeune Noir est assassiné au Brésil", rappelait une autre banderole lors de cette manifestation intitulée "Vidas pretas importam", traduction en portugais de l'expression désignant le mouvement mondial "Black Lives Matter" (les vies des noirs comptent).

A Cidade Tiradentes, cinq jeunes ont été tués par balle en mars et un autre la semaine dernière, dans des circonstances encore non élucidées officiellement, mais avec des soupçons de bavures policières.

"Je veux que justice soit rendue, de plus en plus de jeunes se font tuer", a déclaré Luciana Santos Miranda, qui a perdu son fils Felipe, 18 ans, fin mars, et était présente lors de la manifestation de samedi.

" Dans les quartiers pauvres, la police agit avec violence impunément et se donne le droit de tuer.

Ils pensent qu'on ne comprend que le langage des balles", renchérit Wagner Silva de Souza, rappeur plus connu sous le nom de Tito.

"Jusqu'à quand les porcs racistes vont nous empêcher de respirer?", a-t-il ajouté, une allusion à la mort de George Floyd, quadragénaire noir, sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis. Lors de la manifestation, Tito portait un maillot de l'ex-joueur de football américain Colin Kaepernick, à l'origine du genou posé à terre pendant l'hymne américain pour protester contre les violences policières faites aux Noirs.

D'autres manifestations antiracistes ont eu lieu ces dernières semaines au Brésil, le mouvement "Black Lives Matter" ayant notamment pris part à des cortèges protestant contre le président d'extrême Jair Bolsonaro. Près de 6.000 personnes ont été tuées par la police au Brésil en 2019, presque six fois plus qu'aux Etats-Unis. La population du Brésil est à 54% noire, mais les inégalités raciales persistent dans ce pays qui fut le dernier d'Amérique à abolir l'esclavage, en 1888.