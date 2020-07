Dix insurgés talibans ont été tués et quatre autres blessés lors des affrontements samedi avec des soldats dans deux provinces du sud de l'Afghanistan, indique dimanche un communiqué de l'armée. "Lors d'un incident dans la province de Helmand, quatre talibans ont été tués après que des soldats de l'armée aient repoussé une attaque sur des points de contrôle de sécurité dans la localité de Yakhchal, dans le district de Gereshk", affirme l'armée dans le communiqué.

Dans la province de Zaboul, six talibans ont été tués et quatre autres blessés lors d'un incident similaire dans le district de Shinkay, ajoute la même source. La violence persiste dans ce pays déchiré par la guerre après la signature d'un accord de paix entre les Etats-Unis et les talibans au Qatar fin février, qui a ouvert la voie à un retrait progressif des forces américaines.