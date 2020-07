Le Premier ministre irakien, Mustafa al-Kazimi, a nommé de nouveaux responsables de la sécurité, ont rapporté dimanche des médias.

Selon les médias, l'ancien ministre de l'Intérieur Qasim al-Araji a été nommé conseiller de l'Agence de sécurité nationale pour succéder à Faleh al-Fayyad.

Al-Araji a occupé le poste de ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de l'ancien Premier ministre Haider al-Abadi (2014-2018).

Il a également été membre du Parlement irakien en 2010-2014, représentant l'Organisation Badr, dirigée par Hadi al-Amiri.

Le Premier ministre al-Kazimi a nommé également le chef des opérations de lutte contre le terrorisme, le lieutenant-général Abdul-Ghani à la tête de l’agence dirigée par al-Fayyad durant 10 ans, selon la même source. Au début du mois de mai dernier, Al-Kazemi a décidé de renvoyer le lieutenant-général Abdul-Wahab Al-Saadi à l'agence antiterroriste après qu'il a été renvoyé de son poste par l'ancien Premier ministre Adel Abdul-Mahdi.

Le conseiller à la sécurité nationale est directement lié au commandant en chef des forces armées et est chargé d'assurer la sécurité et les consultations militaires, tandis que l'agence de sécurité nationale est une institution indépendante du ministère de la Défense et collabore avec les forces du ministère de l'intérieur pour contrôler la sécurité intérieure.

Al-Kazemi avait précédemment choisi deux personnalités militaires pour diriger les ministères de l'Intérieur et de la Défense, Osman Al-Ghanmi et Juma'a Anad, deux des officiers supérieurs les plus éminents de la guerre contre le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech), et le général de division Qasim Muhammad al-Muhammadi a été nommé commandant des forces terrestres et a été précédé par la nomination du brigadier Yahya Rasoul.

Des médias ont rapporté, en outre, qu'al-Kazimi pourrait apporter d’autres changements aux postes de hauts responsables de l'armée et de la police. Au niveau des institutions et des organes du gouvernement civil, le Premier ministre irkien a décidé de mettre fin à la mission de Jassim Muhammad al-Lami des fonctions de membre du Conseil des commissaires de l'Autorité indépendante des médias et des communications, et devrait mettre fin à la mission d'un certain nombre d'autres personnes qui sont membres du Conseil de la Commission depuis de nombreuses années.