Les Algériens, venus en masse de diverses wilayas du pays, ont rendu, samedi à Alger, un émouvant et solennel hommage aux 24 résistants à l'occupation française, dont les crânes ont été rapatriés vendredi de France, exprimant leur "gratitude" aux sacrifices de ces derniers et leur engagement à honorer leurs legs.

L'image est saisissante: des dizaines de citoyens, toutes tranches d'âges confondues, forment une longue file d'attente devant l'entrée réservée aux visiteurs du Palais de la Culture Moufdi Zakaria.

En début d'après-midi, le soleil au zénith ne semblait pas entamer leur patience et endurance: C'est que ce site dédié à la culture abrite, en cette veille de célébration de la Fête de l'indépendance du pays, la cérémonie de recueillement sur les restes de 24 résistants algériens à l'occupation française, rapatriés la veille de France après plus d'un siècle et demi de séquestration.