Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé samedi une cérémonie de remise de clefs à 1.000 bénéficiaires de logements AADL (Agence d'amélioration et de développement du logement) à Baba Hassen (Ouest d'Alger).

Accompagné de membres du Gouvernement, du wali d'Alger, Youcef Charfa et de représentants des autorités locales et sécuritaires, M. Djerad a procédé, en deuxième étape de sa visite dans la wilaya d’Alger, à l'inauguration de la cité baptisée du nom du moudjahid Omar Boudaoued. Une cité dotée de toutes les commodités nécessaires, notamment des structures de sport et des espaces verts.

Après avoir inspecté les logements réalisés, le Premier ministre a remis des décisions d’affectation à des bénéficiaires, qui ont exprimé leur satisfaction d'avoir réceptionné leurs logements malgré, ont-ils dit, "le retard accusé dans les délais de réalisation". Par ailleurs, M. Djerad a honoré, à cette occasion, la famille du défunt moudjahid Omar Boudaoued, louant ses qualités et son parcours révolutionnaire. Le Premier ministre s'est dit fier de l’inauguration de cette cité à la veille de la célébration du 58éme anniversaire de la Fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.

... et pose la première pierre d’un projet de plus 14.000 logements AADL à Alger

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé, samedi, à la pose de la première pierre d’un projet pour la réalisation de plus de 14.000 logements AADL (Agence d'amélioration et de développement du logement) à Alger.

A l'entame de sa visite dans la wilaya d’Alger, M. Djerad a donné le coup d'envoi pour la réalisation de 6.010 logements au Plateau-sud d'Ouled Fayet (ouest d'Alger), inscrits au titre d'un programme de 14.145 unités au profit des souscripteurs AADL à Alger.

A cette occasion, le Premier ministre a mis l'accent sur l'impératif de prendre en compte dans la réalisation de ces logements "les conditions d’une vie décente et sereine", saluant le choix de l'AADL de ne plus réaliser des locaux commerciaux au niveau des immeubles, mais plutôt des centres commerciaux "répondant à toutes les conditions requises".

Réaffirmant la détermination du Président de la République et des institutions de l'Etat à "être au service du peuple", M. Djerad a appelé, à l'occasion de la célébration du 58éme anniversaire de la Fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, à "se remémorer les haut s faits de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie et pour la libération de la terre et de l’homme".