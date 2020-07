Les services de la Protection civile de la wilaya d’El Tarf ont repêché, samedi en fin d’après-midi, le corps inanimé d’un sexagénaire, mort par noyade au niveau d’une plage non gardée, située non loin de la plage surveillée d’El Chatt, relevant de la daïra de Ben M’Hidi, a-t-on appris, dimanche, du chargé de la communication de ce corps constitué.

Alertée par les services de la Gendarmerie suite à la découverte du cadavre d’une personne par des baigneurs, à la plage Fertassa, une équipe des éléments de la Protection civile a été dépêchée sur les lieux où ils ont repêché le corps sans vie de la victime, a ajouté la même source.

La victime, âgée de 63 ans, originaire de la wilaya d’Annaba, a été transférée vers la morgue de l’hôpital de Ben M’Hidi pour les besoins de l’autopsie.

Le drame, le premier enregistré, cet été à El Tarf, intervient dans un contexte particulier marqué par la propagation du coronavirus (Covid-19) imposant le respect des mesures de prévention et de lutte pour endiguer la propagation du virus dont, la fermeture des plages avec interdiction, jusqu'à nouvel ordre, de toute baignade au niveau des plans d'eau, a-t-on indiqué.