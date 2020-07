L’université M’hamed Bougara de Boumerdes produit actuellement pas moins de 200 masques de protection par jour en vue de satisfaire les besoins de ses étudiants, enseignants et travailleurs à son niveau, a constaté sur le terrain, samedi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane.

Selon les explications fournies au ministre, lors de l’inspection d’un atelier de confection des bavettes au siège de l’université, effectuée dans le cadre d’une visite d’inspection et de travail d’un nombre de projets du secteur dans la wilaya, l’opération de production des bavettes, se fait avec l’aide et la fourniture en matières premières, apportées par la wilaya de Boumerdes et des bienfaiteurs de divers domaines et ayant permis de produire, à ce jour, quelque 5000 bavettes répondant aux standards sanitaires, depuis le 1er juin écoulé.

L’Université de Boumerdes ambitionne, à travers l’organisation de l’opération de confection de ces bavettes et de leur distribution gratuite dans le cadre de la contribution aux efforts nat ionaux d’éradication du Coronavirus, placée sous le slogan "une bavette pour chaque étudiant", de produire quelque 40.000 bavettes, à même de couvrir tous les besoins de l’université en la matière, selon les mêmes explications.

Visitant les ateliers et le laboratoire de recherche chargés de contribuer à la prévention de l’épidémie de Coronavirus au niveau du siège de cette université, le ministre s’est enquis des conditions de production de SHAL (solution hydo-aloocolique) dont la production lancée à l’initiative de chercheurs du laboratoire de chimie de l’Université, s’élève, à ce jour, à 20.000 unités qui seront distribuées gratuitement dans l’université et différents organismes.

Cette solution aseptisante cutanée est produite selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en coordination avec la Direction du commerce de la wilaya qui a fourni les matières premières indispensables à sa fabrication et à son conditionnement, tout en assurant sa promotion et sa distribution gratuite auprès d’un grand nombre possible de personnes.

Dans l’objectif de parer à la pénurie enregistrée dans la matière première essentielle entrant dans la production de SHAL, en l’occurrence, l’alcool éthylique qui est actuellement importé, des équipes de recherche comprenant d es spécialistes du laboratoire de chimie au sein de l’Université, s’attèlent à la production de l’éthanol à base de végétaux naturels locaux répondant aux standards internationaux.