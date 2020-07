La wilaya de Mila a interdit les marchés à bestiaux et les marchés hebdomadaires sur tout son territoire, ont indiqué samedi les services de la wilaya.

La décision, qui intervient suite à l'augmentation des cas d'infection par le Covid-19 dans la wilaya, vise à prévenir les risques de contamination par le coronavirus sur les marchés hebdomadaires ou à bestiaux, où se réunissent de grands nombres de citoyens, a-t-on précisé. L'arrêté maintient l'activité du marché de gros de fruits et légumes de la commune de Chelghoum Laïd et celui d'El Bayadh de la commune d'Oued Seggan, à condition d'observer les mesures de prévention et l'organisation des mouvements des usagers de ces marchés. Les contrevenants seront exposés aux sanctions légalement prévues, ajoute l'arrêté, qui a invité les services compétents de la santé, du commerce et de la sûreté nationale à multiplier les actions de contrôles de ces deux marchés pour imposer les mesures préventives.