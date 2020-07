La Russie a enregistré 6.736 nouveaux cas de coronavirus (Covid-19) au cours des dernières 24 heures, portant à 681.251 le nombre total des contaminations, a indiqué dimanche le Centre d'intervention chargé de la réponse au coronavirus du pays dans un communiqué.

Le nombre de décès a augmenté de 134 pour atteindre 10.161, tandis que 450.750 personnes se sont rétablies, dont 3.871 au cours des dernières 24 heures, selon le communiqué.

Moscou, la région la plus touchée du pays, a signalé 650 nouveaux cas confirmés, portant son nombre d'infections à 224.860. En date de vendredi, 280.347 personnes étaient toujours sous observation médicale, tandis que plus de 21 millions de tests de dépistage du virus ont été effectués dans tout le pays, a déclaré dimanche l'Observatoire russe des droits des consommateurs et du bien-être humain.