Les Etats-Unis ont enregistré samedi plus de 43.000 nouvelles infections liées au coronavirus ces dernières 24 heures, selon un comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Le pays comptait 43.742 cas supplémentaires en fin de journée, portant le total cumulé à 2.836.764 malades depuis le début de la pandémie. Le pays a aussi recensé 252 nouveaux décès dus au Covid-19, selon la même source, portant le nombre total de morts à 129.657.

Ces chiffres dénotent un ralentissement par rapport aux trois jours précédents, qui avaient tous été marqués par des records, dont plus de 57.000 nouvelles contaminations vendredi.

Mais ce recul pourrait être dû à un jour férié, la fête nationale qui tombe le 4 juillet.

Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché au monde.

Le président Donald Trump a pointé du doigt samedi la Chine, d'où est parti le coronavirus, réaffirmant qu'elle devrait "rendre des comptes", et loué la réponse américaine.

"Nous avons fait beaucoup de progrès.

Notre stratégie fonctionne bien", a-t-il lancé, martelant par ailleurs sa conviction qu'un traitement et/ou un vaccin sera ient probablement disponible "bien avant la fin de l'année".