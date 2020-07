Selon des chercheurs américains, le grignotage compulsif serait du à une hormone : la GLP-1.

Une tranche de saucisson, un paquet de bonbons, une viennoiserie... Vous ne pouvez pas résister. Et hop, les calories superflues descendent directement dans les cuisses, les fesses et le ventre !

Mais une récente étude américaine publiée dans la revue scientifique Cell Reports vient de révéler que tout le monde n'est pas égal face au grignotage : en réalité, notre propension à « avoir les yeux plus gros que le ventre » serait due à une hormone.

Ainsi, les personnes qui ont un taux de glucagon-like peptide-1 (GLP-1, une hormone intestinale) plus bas que la moyenne seraient davantage tentées de grignoter au cours de la journée.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs de la Rutgers University (États-Unis) ont testé leur hypothèse sur des souris. Verdict ? « Les souris qui avaient un déficit au niveau du GLP-1 mangeaient plus de calories que les autres et se tournaient plus facilement vers les aliments gras et sucrés », explique le Dr Vincent Mirabella, principal auteur de l'étude.

« La GLP-1 est censée envoyer les signaux de la satiété au cerveau. C'est donc elle qui régule l'appétit, ajoute-t-il. Par ailleurs, nous pensons que cette hormone pourrait aussi être liée à l'addiction aux drogues et aux stupéfiants. »