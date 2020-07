Un réseau de trafiquants de drogue composé de cinq (5) individus âgés entre 27 et 49 ans a été neutralisé et une quantité de 16.960 comprimés psychotropes saisie par la brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la sûreté de wilaya de Constantine, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Suite à des renseignements parvenus à la sûreté de wilaya faisant état qu’un individu de la cité des frères Ferrad, au chef lieu de wilaya, était en possession d’une grande quantité de substances classées hallucinogènes, les éléments de la BRI ont enclenché une enquête qui leur a permis d'identifier l'individu ciblé après s'être rendus sur les lieux. Ils ont saisi 14.470 comprimés psychotropes et une somme de 1,49 million de dinars et procédé à l’arrestation de deux (2) suspects.

L’approfondissement des investigations a donné lieu à l’identification de trois autres complices, arrêtés avec en leur possession 2.220 autres comprimés psychotropes et un montant de 29.000 dinars et des téléphones portables. Après l’établissement d’un dossier pénal, les cinq présumés coupables ont été présentés devant le parquet pour "constitution d’un groupe de malfaiteurs", "exercice d’une profession médicale sans autorisation" et "possession, transport et trafic de médicaments classés hallucinogènes".