Une enveloppe financière de l’ordre de 68 millions DA a été consacrée au soutien des projets de plus de 80 associations locales dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris mardi du directeur de l’administration locale (DAL).

Mohammed Khaiter a indiqué,en exposant un rapport sur le budget supplémentaire de l’année en cours lors des travaux de la 2e session ordinaire de l’APW, que ces subventions inscrites dans le cadre du budget de wilaya et du fonds de wilaya de promotion des initiatives de jeunes et sportives seront distribuées avant la fin de l’année en cours à plus de 80 associations locales à caractère sportif, juvénile, culturel et social.

L'aide permettra aux associations de financer des projets visant à promouvoir et développer les pratiques sportives, ainsi que les domaines de la jeunesse, des arts, de la culture et du tourisme, en plus des initiatives de solidarité destinées aux familles nécessiteuses et aux personnes aux besoins spécifiques.

M. Khaiter a fait savoir que les services de la wilaya ont alloué, par ailleurs, 16,7 millions DA à la location de bus destiné s au transport scolaire au profit des communes qui souffrent d’un déficit en la matière. Une aide financière de 25 millions DA a été également affectée pour financer diverses initiatives de solidarité portant sur l'acquisition d'aliments et de fournitures scolaires pour les nécessiteux dans les régions reculées de la wilaya. L'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l’APW a comporté l’examen du budget supplémentaire de la wilaya de l’exercice 2020 qui s'élève à 2,8 milliards de dinars et la présentation de diverses opérations de solidarité et des mesures préventives liées à la situation sanitaire actuelle.