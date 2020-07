Le directeur de l’enseignement et des écoles de la direction générale de la sûreté nationale, le contrôleur de police Mohamed Malek a présidé mardi l'inauguration de trois sièges de la sûreté nationale dans la wilaya de Sétif à Ain Azel, Guellal et El Eulma.

Le responsable a souligné que la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) veille à ouvrir le plus grand nombre possible de sièges de sûreté de proximité et hisser le taux de couverture sécuritaire pour assurer la sécurité des citoyens et protéger leurs biens, exhortant le personnel policier affecté dans ces structures à poursuivre leurs efforts pour garantir la sécurité des citoyens.

Effectuant sa visite à Sétif en tant que représentant du DGSN, il a ajouté que les structures mises en service, en plus d’un champ de tir et une salle de sports, située au siège de la brigade mobile de la police judiciaire inaugurés également ce mardi, s'inscrivent dans le cadre de l'extension de la couverture sécuritaire au profit du citoyen, en sus de l’exploitation des installations sportives pour améliorer la condition physique des policiers. M. Malek a entamé sa visite en procédant à l'inauguration du siège de la première sûreté urbaine à Ain Azel (50 km au Sud de Sétif), qui assurera la

sécurité de l’un des plus importants quartiers de cette daïra en contribuant à fournir des services supplémentaires au citoyen, tout en renforçant la sécurité et en intensifiant le travail de proximité conformément aux recommandations des responsables de la DGSN, ont indiqué les services de police de la wilaya.

Le représentant du DGSN s'est également rendu dans la daïra de Ain Oulmène où il a supervisé l'inauguration d’un siège de sûreté urbaine extra muros à Guellal, l'une des communes les plus importantes de cette même daïra et la plus peuplée, en plus d’être localisée dans une zone stratégique reliant le chef-lieu avec ses différentes daïras et les communes du Sud de la wilaya. Par ailleurs, le même responsable a inauguré un nouveau siège de la brigade mobile de la police judiciaire dans la ville d’El Eulma, où il a également reçu des explications détaillées concernant cette nouvelle entité dotée d’un dortoir, un restaurant et des équipements sportifs. Enfin, le directeur de l’enseignement et des écoles de la direction générale de la sûreté nationale a inauguré un champ de tir et une salle de sports au siège de la brigade mobile de la police judiciaire de Sétif, baptisée du nom du martyr du devoir national, l’agent de police Seddik H’missi.