Des travaux de rénovation de grande envergure touchant 129 bâtisses au niveau de la Rue Tripoli ont été programmés et seront réalisés en deux étapes, a précisé à l’APS, M. Delfi. La première étape débutera, fin juillet prochain et concernera 36 bâtisses nécessitant une intervention en urgence car classées en case 4 par le contrôle technique des constructions (CTC), a-t-il expliqué. La 2e étape, dont le lancement est prévu fin août prochain, touchera les 93 bâtisses restant du lot concerné par cette opération urgente qui est supervisée par la Direction d’aménagement et de réaménagement des cités (DARC). Soulignant qu’un budget de 250 milliards de centimes a été affecté par les services de la wilaya à cette opération, il a rappelé que la commune d’Hussein Dey a bénéficié, depuis 2015, de plusieurs opérations de rénov ation ayant touché, à ce jour, dans 14 cités 64 immeubles englobant 1536 logements.

M. Delfi a indiqué, en outre, que l’immeuble 64 Rue Tripoli, dont deux étages s’étaient effondrés, début juin courant, sera parmi les bâtisses programmées pour la première étape, appelant, à l’occasion, les familles résidantes dans ces bâtisses, à "coopérer avec les autorités locales en vue de mener à bien l’opération de rénovation qui durera de 12 à 18 mois". "Les services de la communes adresseront aux habitants des 36 bâtisses en question, dès le début du mois prochain, des ordres d'évacuation pour travaux de rénovation", a-t-il ajouté.

Cette évacuation est indispensable car les bâtisses en question nécessitent l'ouverture de véritables chantiers pour rénover notamment les planchers, les poutres et les escaliers, a expliqué le wali délégué. Par ailleurs, M. Delfi a déclaré que la circonscription de Hussein Dey vise "la généralisation d’un programme de restauration à l'ensemble de ses communes (El Mokaria, Belouizded, Hussein Dey et Kouba), précisant que la commune de Kouba avait bénéficié en 2015 d'un programme de restauration de 14 quartiers (152 immeubles et 3168 logements).

Pour la commune de Belouizded, il a annoncé que l’opération débutera à la rue de Belouizded, ajoutant les services de la Wilaya ont affecté à ces travaux un budger de 180 milliards de centimes. 114 bâtisses ont été recensées récemment, a-t- il encore dit.

La DARC, en sa qualité de maitre d'ouvrage, engagera les travaux en trois phases, dont la première en cours concerne le contrôle technique des bâtisses. La deuxième commencera dès la fin de la mission du CTC et le lancement par le bureau d'études sélectionné des travaux de restauration qui devrait commencer dans quatre mois au plus tard.