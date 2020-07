Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a souligné, mardi dans la wilaya de Tindouf, que les lois de la République seront appliquées avec "fermeté" contre ceux qui incitent au non-respect des mesures préventives contre la propagation du coronavirus.

"Il appartient à l'Etat d’adopter le moyen de coercition et d'appliquer avec fermeté les lois de la république (...) nous ne tolérons pas que des personnes malintentionnées cherchent à semer le chaos", a affirmé M. Djerad lors de l’inspection d’un centre médical à Tindouf dans le cadre de sa visite de travail dans cette région frontalière.

M. Djerad a soutenu que "des personnes, vivant hors de l’Algérie, incitent les jeunes à renoncer à la prévention et la protection et à sortir sans masque sanitaire", avant de marteler que "la conscience et la responsabilité constituent la pierre angulaire dans tous les efforts conjugués pour la lutte contre la pandémie du Covid-19".

"Nous avons constaté, en dépit des efforts déployés par l’Etat et des moyens de sensibilisation qu’il existe deux catégories de citoyens, l ’une a fait preuve de responsabilité dans la lutte contre cette pandémie et l’autre manifeste une indifférence et a contribué à la recrudescence de la pandémie notamment ces dernières semaines", a regretté le Premier ministre.

Après avoir déploré les décès par le Coronavirus, M. Djerad a déclaré que les personnes qui rejettent les mesures préventives, dont le port du masque sanitaire, sont indirectement responsable de l’augmentation des cas contaminés et même des décès par le coronavirus.

"La solidarité doit prévaloir en cette conjoncture pour nous protéger et prévenir les autres", a encore soutenu M. Djerad. Le Premier ministre a, par ailleurs, souligné que le gouvernement œuvre "sans relâche, en coordination avec le corps médical, le mouvement associatif et tous les responsables, à protéger l'Algérie", avant de réitérer que "les cadres de la santé ont prouvé, aujourd’hui encore, que le pays dispose de toutes les compétences et ressources humaines capables de prémunir le citoyen de la pandémie et protéger la société de ses répercussions".

Le Premier ministre a, sur site, suivi un exposé sur le contrôle à l’entrée et à la sortie des citoyens de la région et la prise en charge des cas suspects du Covid-19, avant de se rendre à l’hôpital "Si El-Houas" où il a pris connaissance de la carte san itaire de la région et de la situation épidémiologique afférente à la pandémie du Covid-19. M. Djerad a, à cette occasion, indiqué que la pandémie "est une épreuve pour l’humanité", et qu'il nous appartenait "d’en tirer un fort enseignement et de relever le défi".

"L’Etat a depuis l’apparition du Coronavirus, pris, sous la conduite du Président de la République, toutes les mesures nécessaires pour asseoir un dispositif et une gouvernance ayant permis de cerner la pandémie", a fait savoir le Premier Ministre, saluant le corps médical et paramédical qui s’est mobilisé pour faire face à cette situation, de même que l’administration locale et les institutions de l’Etat et les corps de sécurité et constitués qui "s’y sont impliqués".

Il a mis à profit cette occasion pour rendre un grand hommage aux corps de sécurité, police et gendarmerie nationale, et à l'Armée nationale populaire (ANP), ayant conjugué leurs efforts et travaillé "main dans la main" sous le signe de "Khawa-Khawa" (fraternité).

Il a également salué tous les citoyens impliqués dans la lutte contre le Coronavirus, dont les associations de quartiers, les sapeurs-pompiers, les membres du Croissant rouge algérien qui ont "prouvé une cohésion sociale inébranlable", a-t-il dit. Il a, dans ce cadre, appelé les citoyens à faire preuve de responsabilité de se protéger et de protéger leurs concitoyens, car, a-t-il dit "il en incombe à chacun la responsabilité devant autrui et devant Dieu".

Le Premier ministre est accompagné, lors de sa visite à Tindouf, d’une importante délégation ministérielle.