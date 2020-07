Incorporé d’entrée, le latéral droit de 28 ans a quitté ses coéquipiers peu avant la pause (40e). L'ancien Rennais a ressenti des douleurs au niveau de son ischio-jambier gauche.

Le joueur formé à l'Olympique lyonnais devra passer des examens médicaux pour connaître avec exactitude la nature de sa blessure.

En dépit de ce point décroché à l'extérieur, Krylia Sovetov Samara reste relégable, occupant la 15e et avant-dernière place au classement avec 23 points, à une longueur du premier non-relégable FC Akhmat Grozny, et ce à cinq journées de l'épilogue. Mehdi Zeffane, libre de tout engagement après la fin de son contrat avec le Stade rennais (Ligue 1/ France), s'était engagé en janvier dernier avec le club russe jusqu'au 31 décembre 2021. Zeffane n'avait pas trouvé un point de chute depuis la fin de son bail avec le club breton en juin 2019 et avec lequel il avait remporté la Coupe de France, suivie trois mois plus tard par la CAN-2019 décrochée avec l'équipe nationale en Egypte. Ayant débuté la CAN-2019 sur le banc, Zeffane a intégré le Onze de départ depuis le match des quarts de finale face à la Côte d'Ivoire, suite à la blessure contractée par Youcef Atal au niveau de l'épaule.