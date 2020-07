Le Bureau exécutif de la Fédération algérienne de football (FAF) a maintenu mardi sa position prise initialement pour la reprise de la saison footballistique 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a appris l'APS auprès de l'instance fédérale.

Le Bureau fédéral, réuni mardi sous la présidence du patron de la FAF Kheïreddine Zetchi, a "maintenu sa décision prise en avril dernier.

Seuls les pouvoirs publics décideront du retour aux activités sportives et footballistiques", selon la même source.

En attendant la levée totale du confinement et l'autorisation des rassemblements, il a été décidé de maintenir la feuille de route initialement établie par le BF le 30 avril dernier, qui consiste à poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur une période de 8 semaines, après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics.

S'ensuivra une phase de repos total d'au moins une semaine aux joueurs puis une autre active d'un mois qui amorce le début de la période d’enre gistrement.

Ce n’est qu’après cette phase que la nouvelle saison débutera à une date à arrêter ultérieurement.

La décision du BF intervient au lendemain de la dernière rencontre organisée par la Ligue de football professionnel (LFP) avec les clubs professionnels.

La majorité des pensionnaires de l'élite ont été unanimes à demander l'arrêt définitif de la saison en cours, arguant "l'intérêt général".

A l'issue d'une réunion avec les clubs du Centre, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, a assuré que "90% des présidents ont exprimé leur désaccord quant à la reprise de la compétition, à cause de la situation sanitaire difficile que traverse le pays". "Les responsables des clubs ont mis en exergue l’impossibilité d’appliquer le protocole sanitaire exigé par le ministère de la Santé, soulignant que son instance va présenter un rapport détaillé au Bureau fédéral sur ce sujet". L'ensemble des compétitions et manifestations sportives sont suspendues en Algérie depuis le 16 mars dernier et ce jusqu’au 13 juillet en raison de la propagation du COVID-19.