Les membres du bureau exécutif de la Fédération algérienne de taekwondo (FAT), ont décidé de mettre fin à la saison sportive 2019-2020, en raison de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), a-t-on appris mardi auprès de l'instance fédérale.

Dans une déclaration à l'APS, le secrétaire général de la FAT, Samir Mouaiana, a indiqué que "cette décision a été prise par le bureau fédéral en collaboration avec la commission médicale".

"Cette décision intervient pour préserver la santé de nos athlètes et éviter les risques de propagation du virus", a-t-il ajouté.

Avant la mise en place des mesures du confinement sanitaire la FAT avait organisé les Championnats nationaux des catégories seniors et juniors de la spécialité "kyorugi" (combat), alors que celle de "poomse" (kata) c'était déroulée en visioconférence. Concernant la prochaine saison, Mouaiana a fait savoir que l'instance fédérale va d'abord s'occuper du renouvellement des Ligues et du bureau fédérale pour le nouveau mandat olympique, avant de prendre une décision pour la reprise de l'activité sportive. Par ailleurs, le secrétair e général de la FAT a indiqué que l'Algérie s'apprête à organiser le Championnat maghrébin virtuel toutes catégories, du 1 au 15 juillet, avec la participation de 52 athlètes représentant cinq pays : Algérie, Tunisie, Maroc, Libye et Mauritanie. "Cette compétition virtuelle se déroulera à travers l'envoi de vidéos comportant les figures des participants, qui seront par la suite notées par la commission d'arbitrage", a-t-il expliqué.