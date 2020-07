Le Conseil de sécurité de l'ONU a encouragé mardi le gouvernement afghan et les talibans à œuvrer pour une ouverture rapide des négociations de paix.

Dans un communiqué de presse, les membres du Conseil de sécurité ont salué les mesures prises jusqu'ici par les deux parties pour faire progresser les négociations inter-afghanes, surtout la mise en œuvre partielle des accords de libération des prisonniers, facilités par des pourparlers directs.

Les membres du Conseil ont appelé à la libération rapide d'autres prisonniers dans les jours à venir et à des efforts visant à réduire les violences afin d'encourager une ouverture rapide des négociations inter-afghanes.

Ils ont salué l'accord politique entre le président afghan Mohammad Ashraf Ghani et son rival politique Abdullah Abdullah, qui a permis de mettre fin à l'impasse politique ayant débuté après l'élection présidentielle 2019, et ont exprimé leur espoir que cela ouvrira la voie à des pourparlers inter-afghans en temps opportun.

Les membres du Conseil ont exprimé leur inquiétude face à la récente augmenta tion de la violence, qui continue de coûter la vie à des civils innocents.

En outre, ils ont souligné que toute attaque visant des civils, des hôpitaux, du personnel et des installations médicales et humanitaires est inacceptable et que les auteurs doivent en être tenus pour responsables.

De même, ils ont exprimé leurs vives préoccupations quant à la présence de l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (EI/Daech) et d'autres groupes terroristes internationaux en Afghanistan ainsi que vis-à-vis de l'augmentation significative de la culture, de la production, du commerce et du trafic de drogues illicites dans le pays.

Ils ont accueilli favorablement les efforts des partenaires et des organisations régionales et internationales pour promouvoir la connectivité régionale, le développement et la reconstruction en Afghanistan, ce qui est essentiel pour garantir la stabilité et le développement économique du pays.