Le ministre roumain des Affaires étrangères, Bogdan Orescu, a affirmé mardi à son homologue palestinien Riyad Al-Maliki, la position ferme de son pays concernant la question palestinienne conformément à la légitimité internationale et le droit international, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.

Lors d'une conversation téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères palestinien, Riyad Al-Maliki, M.

Orescu a confirmé "l'importance de reprendre les négociations entre les parties palestinienne et israélienne sur la base de la légitimité internationale, le rejet de toute mesure unilatérale et la nécessité de respecter le droit international", selon Wafa.

Il a espéré que l’Union européenne "jouera un rôle actif pour persuader les deux parties de revenir à la table des négociations", indiquant que son pays "est prêt à faciliter la demande, évoquant la position romaine, qui refuse de transférer l'ambassade de son pays" à El Qods occupée, soulignant "la position ferme exprimée par le président roumain sur cette question".

De son côté, M. Al-Maliki a remercié son homologue roumain pour sa position lors de la récente réunion ministérielle européenne avec le secrétaire d'Etat américain, s'exprimant au nom des pays européens en rejetant l'annexion et les mesures unilatérales, ainsi que la nécessité d'adhérer à la légalité internationale, au droit international et de les respecter afin de parvenir à la paix dans la région du Moyen-Orient.

Il a également remercié son homologue pour le soutien financier de la Roumanie à l'UNRWA et la poursuite de l'octroi de bourses aux étudiants palestiniens.